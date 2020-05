Automobilist wordt onwel en knalt in gevel van wassalon: geen gewonden Hans Verbeke

26 mei 2020

20u37 20 Izegem Het mag een klein wonder heten dat er dinsdagavond in de Ingelmunstersestraat in Emelgem geen gewonden vielen toen een bestelwagen in de gevel van een wassalon terechtkwam. De materiële schade is aanzienlijk.



Een werknemer van het bedrijf Smart Solutions reed rond 17 uur met zijn bestelwagen richting Kachtem toen de man onwel werd. Hij verloor de controle over het stuur. Zijn bestelwagen week uit naar rechts, botste daar tegen de geparkeerde Dacia Sandero van een buurtbewoonster en knalde toen tegen de gevel van het wassalon van Daniel en Rosalinda Coysman. Door de klap stortte een deel van de gevel in en een raam werd naar binnen geduwd.

Met de schrik vrij

In het wassalon was op één klant na niemand aanwezig. De vrouw kwam er met de schrik vanaf. De dochter van de uitbaters was op de bovenverdieping in haar kamer en bleef ook ongedeerd. De jonge vrouw was wel zwaar onder de indruk. De bestuurder van de bestelwagen werd opgevangen door buurtbewoners en vervolgens voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval was de Ingelmunstersestraat, een belangrijke verbindingsweg tussen Emelgem en Ingelmunster, een tijdje afgesloten. Dat veroorzaakte behoorlijk wat verkeersproblemen in de omgeving. De brandweer kwam de gevel van het wassalon stutten.