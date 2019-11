Automobilist schiet ter hulp voor auto in kanaal: vrijspraak voor snelheidsovertreding LSI

12 november 2019

14u13

Bron: LSI 0 Izegem Een automobilist is dinsdag door de Kortrijkse politierechter vrijgesproken voor een snelheidsovertreding langs de Noordkaai in Izegem. De politierechter oordeelde dat Geert D. in een noodsituatie verkeerde omdat hij hulp wilde bieden aan een automobilist die in het kanaal Roeselare-Leie was gereden.

Op 21 december 2018 reed Geert D. rond 17.30 uur langs de Noordkaai van Roeselare richting Izegem. “Driehonderd meter voor me zag ik plots twee koplampen in het water van het kanaal drijven”, legde hij aan de politierechter uit. “Ik gaf gas bij en stopte wat verderop om hulp te bieden. Er bleek een wagen in het water te zijn gereden. Ik kon samen met een tweede getuige de automobilist, die via het open dak uit zijn zinkende BMW X5 was gekropen, op het droge helpen.”

D. legde een attest van de brandweer met de datum en het uur van de oproep als bewijs van zijn verhaal voor. Volgens D. werd hij door een mobiel flitstoestel geflitst toen hij gas gaf om ter hulp te schieten. Hij werd geflitst tegen 84 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 per uur. De politierechter oordeelde dat er sprake was van een noodsituatie en sprak hem vrij.