Automobilist rijdt lek op kraaienpoten aan tankstation LSI

25 oktober 2019

09u03

Bron: LSI 12 Izegem Vandalen hebben donderdagavond aan de oprit van tankstation Dats 24 in Izegem kraaienpoten gestrooid. Automobilist Donaat Vandeburie (37) uit Izegem reed er een band op stuk.

Donaat wou rond 23.30 uur nog even tanken aan het tankstation in de Krekelmotestraat in Izegem, vlakbij Top Interieur. “Ik reed de oprit op en hoorde plots iets blazen”, vertelt hij. “Ik dacht nog dat de airco plots harder begon te blazen, maar dat bleek niet het geval. Ik stapte uit en liep rond mijn wagen. Toen stelde ik vast dat er een kraaienpoot in een van mijn banden stak.”

Tot zijn verbazing zag Donaat dat er nog zeven kraaienpoten lagen. “Ik heb ze snel opgeraapt, zodat er geen andere slachtoffers zouden vallen. Ik heb mijn auto moeten laten staan en ben naar huis gewandeld. Ik vreesde nog even dat de kraaienpoten een list zouden zijn om dan de achtergelaten auto te stelen, maar dat bleek niet het geval.”

Donaat is van plan klacht in te dienen bij de politie. “Ben ik het enige slachtoffer? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat er aan het tankstation camera’s hangen. Die beelden kunnen voor de politie nuttig zijn om de dader op te sporen. Wie doet nu zoiets?”