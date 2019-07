Automobilist gewond na crash op E403 LSI

06 juli 2019

06u55

Bron: LSI 2 Izegem Bij een ongeval op de E403 in Kachtem is zaterdagochtend een automobilist uit Keerbergen gewond geraakt. De man werd door de brandweer uit het wrak van zijn BMW Z4 gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. Eén rijstrook richting Brugge bleef een uur afgesloten.

De man verloor zaterdag rond 5.20 uur net voorbij de oprit in Kachtem de controle over het stuur van zijn BMW Z4. Links van de weg kwam hij tegen de betonnen middenberm terecht, waarna de auto rechts hard tegen de vangrails knalde. Uiteindelijk kwam de wagen op de rechterrijstrook tot stilstand. De man zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij bleef bij bewustzijn en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn BMW was rijp voor de schroothoop.