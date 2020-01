Automobilist die ging lopen na ongeval krijgt rijverbod van 4,5 maanden VHS

07 januari 2020

17u54 0 Izegem Een ongeval van vorig jaar in de Mezegemstraat in Kachtem heeft nu ook voor de politierechtbank een ferm staartje gekregen. Het ongeval was niet alleen het gevolg van overdreven snelheid, de bestuurder was ook onder invloed van drugs en alcohol. Hij pleegde bovendien vluchtmisdrijf, maar meldde zich later wel met zijn moeder bij de politie.

Michael V. (34) reed op zaterdag 13 april in de Izegemse deelgemeente Kachtem vanuit de Rhodesstraat de Mezegemstraat in. Daar wordt dikwijls te snel gereden en gebeuren regelmatig ongevallen. Buurtbewoonster Romy Werbrouck zag hoe de wagen begon te slippen en op zijn zij in de gracht belandde. De vrouw liep naar de Honda Civic toe en hielp het portier openhouden zodat de bestuurder eruit kon klauteren. “Eerst bleef hij nog even staan, maar toen zei hij dat hij naar huis zou gaan”, getuigde de vrouw vorig jaar in onze krant. “Tot mijn verrassing deed hij dat ook.”

Eerder al veroordeeld

Via de nummerplaat zocht de politie de bestuurder, maar de Izegemnaar kwam zich zelf melden, samen met zijn moeder. De man had op dat moment nog bijna 1,5 promille alcohol in het bloed. Een speekseltest wees bovendien uit dat hij onder invloed was van cannabis en cocaïne. De rechter kon daar niet mee lachen, vooral omdat V. al een paar keer veroordeeld was voor rijden onder invloed. Hij veroordeelde hem tot een rijverbod van 4,5 maanden en een boete van 3.200 euro. Als Michael V. zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor het theoretisch en het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook medische en psychologische testen ondergaan.