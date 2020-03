Auto uitgebrand na bezoek aan garage LSI

21 maart 2020

19u25

Bron: LSI 3 Izegem In de Baronstraat in Emelgem (Izegem) is zaterdagnamiddag een auto onder de motorkap volledig uitgebrand. Er raakte niemand gewond.

Iets voor 17.30 uur reed Massimo D. (29) uit Emelgem (Izegem) met zijn Citroën Saxo naar huis. Hij keerde terug van de autogarage maar zag plots rook van onder de motorkap komen. De automobilist parkeerde zijn wagen, die met buizen als rallywagen was verstevigd, op de parking van feestzaal De Zaal en chocolaterie Pure Nature, vlakbij machinehandel Coffez. Hij probeerde met brandblussers nog zelf wat vlammen te blussen maar slaagde daar niet helemaal in. Pas na aankomst van de gealarmeerde brandweer van de zone Midwest kon het vuur helemaal bedwongen worden. Er raakte niemand gewond maar de auto was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. Tijdens de bluswerken bleef de Baronstraat even voor alle verkeer afgesloten. De brandweermannen droegen mondmaskers om zich beschermen tegen het coronavirus.