Auto rijdt in op signalisatie wegenwerken LSI

01 november 2019

08u50

Bron: LSI 1 Izegem Langs de E403 in Izegem is vrijdagochtend rond 6 uur een wagen in de signalisatie van de wegenwerken terecht gekomen.

De automobilist merkte de borden en signalisatielichten om het verkeer door de middenberm te geleiden om een nog onduidelijke reden niet of te laat. Door het ongeval was er zowel richting Brugge als richting Kortrijk telkens één versmalde rijstrook voor het verkeer afgesloten. Brokstukken kwam in de werfzone terecht. Rond 7.30 uur was alle hinder achter de rug.