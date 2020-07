Auto jong koppel op weg naar zee uitgebrand: “Geen zin meer in uitstapje” LSI

22 juli 2020

15u14

Bron: LSI 0 Izegem Langs de E403 in Izegem is woensdagmiddag de auto van een jong koppeltje uit Kortrijk en Wevelgem uitgebrand. Ze waren op weg voor een daguitstap naar zee. “Daar hebben we nu geen zin meer in”, klonk het.

Ine Vandenbulcke uit Kortrijk en haar vriend Emiel Decaluwé uit Wevelgem reden rond 12.30 uur op de snelweg van Kortrijk richting Brugge. Ze zouden nog een vriendin oppikken en daarna richting kust rijden voor een daguitstapje. Iets voor de afrit in Izegem moesten ze noodgedwongen hun Volvo op de pechstrook parkeren. “Op het dashboard kwam een foutmelding”, vertelt Ine. “Ik zag achter de auto ook zwarte rook.” “Toen we stil stonden, merkten we pas dat de rook vanonder de motorkap kwam”, vervolgt Emiel.

Twee Harelbeekse brandweermannen die op weg waren naar een opleiding in Zedelgem snelden te hulp, nog vooraleer andere brandweercollega’s ter plaatse konden zijn. Met brandblussers van twee vrachtwagens die ook halt hielden, konden ze het vuur te lijf gaan. “Ze konden vermijden dat de wagen volledig in de vlammen opging”, zegt Jean-Pierre Demeestere van de brandweerzone Fluvia. “Dat kan belangrijk zijn als er nog waardevolle spullen in de auto liggen.” De wagen is rijp voor de schroothoop. “Dat uitstapje naar zee, daar hebben we nu ook geen zin meer in”, aldus nog Emiel. “We keren naar huis terug en zullen op het gemak wat bekomen. Of rustig nog iets gaan drinken. Gelukkig konden we zelf veilig en wel ontkomen.”