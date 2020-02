Auto belandt op oprit in beplanting na botsing LSI

22 februari 2020

21u15

Bron: LSI 1 Izegem In Izegem is zaterdagavond een auto na een botsing op de oprit van een woning in de beplanting terecht gekomen.

Ter hoogte van de in- en uitrit naar café-feestzaal Valentino langs de Meensesteenweg op de Bosmolens in Izegem kwam het rond 19.30 uur tot een verkeersongeval. Een Renault Kangoo van schoonmaakbedrijf Vadalux botste er met een Audi. Door de klap en wellicht omdat de automobilist, die uit de richting van de Rijksweg kwam, nog probeerde uit te wijken kwam de Audi aan de linkerkant van de weg op de oprit van een woning in de beplanting terecht. Beide wagens moesten weggetakeld worden. De man achter het stuur van de Audi bleef alleszins ongedeerd. Op de Meensesteenweg was een tijdlang enkel alternerend verkeer mogelijk.

