Audi-bestuurder mist bocht en knalt tegen boom, brandweer kan te voet naar interventie VHS

13 september 2020

19u42 0 Izegem Langs de Dirk Martenslaan in Izegem, op wandelafstand van de brandweerkazerne, is zondagnamiddag een auto tegen een boom gebotst. Het is niet het eerste gelijkaardige ongeval in de straat.

Het ongeval gebeurde iets over 17.30 uur. De bestuurder van een Audi Q5 reed er in een bocht naar links in de richting van de spooroverweg rechtdoor. Zijn auto botste daardoor frontaal tegen een boom. Die gaf geen krimp. Het voertuig liep wel veel schade op. Aanvankelijk werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in zijn wagen, maar dat bleek niet het geval. De toegesnelde brandweerlieden konden onmiddellijk weer naar hun kazerne, waarvan de achteruitgang zich op luttele meters bevindt van de plaats van de botsing. De automobilist, een 58-jarige man uit Izegem, werd voor een controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet voor het eerst dat er in de Dirk Martenslaan, waar het zondagavond ook druk was omwille van de jaarlijkse septemberkermis, een dergelijk ongeval gebeurt. Daarbij vielen ook al zwaargewonde slachtoffers. Eén jonge automobilist reed ooit eens met de Mercedes van zijn vader binnen in de politiepost die er gevestigd is.