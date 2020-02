Askovi zet medewerkers in de bloemetjes Valentijn Dumoulein

05 februari 2020

15u23 0 Izegem Askovi, de vereniging die buitenlandse nieuwkomers in ons land een warme thuis wil geven, heeft op de nieuwjaarsreceptie de medewerkers in de bloemetjes gezet.

“In Izegem wonen 79 nationaliteiten en dus is onze werking hier zeker niet overbodig”, zegt Anne Mie Descheemaeker. “Diversiteit mag dan wel een feit zijn, maar we leven nog al te vaak naast elkaar en dus moeten we vechten tegen een negatieve beeldvorming. Onze vrijwilligers zijn een aanspreekpunt voor nieuwkomers uit alle landen. We organiseren allerlei activiteiten die de integratie kunnen bevorderen. Dat varieert van een nieuwjaarsfeest en acht wandelingen per jaar tot een maandelijkse ‘uitheemse’ kookavond en een jaarlijkse daguitstap. Daarnaast is er drie keer per week een broodbedeling. Bij die contactmomenten en huisbezoeken kunnen mensen terecht voor raad, begeleiding, steun of hulp op hun moeizame weg als vluchteling of asielzoeker.”