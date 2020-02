Annick en Stefan heropenen brasserie De Gilde Valentijn Dumoulein

05 februari 2020

09u41 3 Izegem Brasserie De Gilde in de Kruisstraat opent begin maart weer de deuren. De zaak was enkele maanden dicht, maar beschikt nu over een nieuw team dat alles in goede banen zal leiden. De keuken blijft hetzelfde, met een nadruk op authentieke Vlaamse gerechten. De uitbaters willen ook geregeld activiteiten organiseren.

Er waait sinds vorig jaar een nieuwe wind door De Gilde. Het voormalige ACW-complex huisvest op de bovenste verdiepingen ondernemerscentrum Hof van Commerce en op de gelijkvloerse verdieping is er een brasserie die met zijn interieur knipoogt naar het interieur van vroeger. Met Annick Desmet en Stefan Soetens zijn er nu nieuwe uitbaters. “Ik werk nu nog in restaurant Faggio Rosso, maar verhuis straks naar De Gilde”, zegt Annick, die het zaalgedeelte voor haar rekening zal nemen. “Door mijn werk in de horeca leerde ik Stefan kennen en die verdiende dan weer zijn strepen als kok bij verschillende traiteurs en als organisator van feestjes. We waren toe aan een nieuwe uitdaging en hebben die met De Gilde gevonden.”

Stefan wordt keukenverantwoordelijke en krijgt hulp van kok Ayari Moez. “Ik zal me ook toeleggen op het organiseren van evenementen, zoals ‘De langste mosseltafel’. Bijvoorbeeld tijdens de Batjes of een ander grote gebeurtenis. Daarnaast zal het mogelijk zijn een privé- of communiefeestje op het terras te organiseren.

Meer dagen open

De brasserie was vroeger alleen open in het weekend, maar dat trekt het nieuwe team open. “Voortaan zijn we open van donderdag tot en met maandag”, legt Annick uit. “De keuken is vanaf 11.30 uur doorlopend open. We serveren nog altijd authentieke Vlaamse gerechten, maar ook snacks en zoetigheden. Zo willen we verse oliebollen op de kaart zetten.” De Gilde is in de week open tot 21 uur en in het weekend tot 22 uur. Op 2 maart volgt van 19 tot 21 uur een openingsreceptie. De echte opening volgt op donderdag 5 maart.