Anke Vanbrabant in de bloemetjes voor rol in film Girl VDI

29 mei 2019

12u27

Bron: VDI 0 Izegem Op dinsdag 28 mei werd de film Girl vertoond in cultuurhuis De Leest. In de debuutfilm van Lukas Dhont speelt ook de Izegemse Anke Vanbrabant mee. De stad wilde haar voor haar bijdrage aan de bekroonde film nog eens in de bloemetjes zetten.

“Ze zag haar dansauditie verzilverd met een rol in de film die gaat over de vijftienjarige Lara die het wil maken als ballerina. Ze botst met haar lichaam, want ze is geboren in een jongenslichaam”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA) die haar bij het begin van de filmvoorstelling in de bloemetjes zette. “Izegem heeft heel wat talent en dat talent verschijnt ook meer en meer op het groot scherm.” In Cannes kreeg de regisseur en de cast een staande ovatie tijdens de wereldpremière, in cultuurhuis De Leest was de staande ovatie voor Anke Vanbrabant weggelegd.