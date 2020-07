Anja en Ulrik lanceren Music Burgers: artisanale hamburgers met een twist Valentijn Dumoulein

10 juli 2020

12u17 0 Izegem Wie vrijdagavond in de Gravenstraat in Emelgem passeert, kan er niet naast kijken: sinds kort palmt de oranje caravan van Anja en Ulrik de oprit voor hun huis in. Ze verkopen er met Music Burgers artisanale burgers met een twist.

Anja is in het dagelijks leven bediende bij Mulder Natural Foods in Roeselare en Ulrik is LO-leerkracht. “Maar we zochten al langer een extra project waar we ons volledig in kunnen smijten”, zeggen ze. “Zo kwamen we op het idee om met een foodtruck van start te gaan. Omdat we ook gek zijn van muziek was niet veel later Music Burgers geboren.” Het koppel kwam via via aan hun kenmerkende caravan. “We durven die al lachend eens ‘onze baby’ noemen”, grapt Anja. “Normaal zouden we naar privéfeestjes trekken, maar door de coronacrisis is alles stilgevallen. Daarom staan we sinds kort elke vrijdagavond voor de oprit van ons huis, met toestemming van de stad.”

Muziekgenre

Het koppel biedt zeven verschillende hamburgers aan, waarvan de meeste de naam van een muziekgenre kregen. “We werken met een eigen recept voor ons vlees”, zegt Anja. “Zelf ben ik verzot op onze Folk-burger met tartaarsaus, gekookt ei en ansjovis. Ik ben eigenlijk ook wel trots op onze vegan-notenburger, die mee tot stand kwam dankzij onze dochter. We gaan steeds op zoek naar de beste producten en smaak- en aromacombinaties. We bieden daarbij twee broodjes aan: tijgerpistolets of een meergranenbroodje.”

De prijs is met vijf euro bewust laag gehouden. “Eentje is om te snacken, met twee heb je gegeten”, knipoogt Ulrik. “We staan elke vrijdag tussen 17.30 en 21 uur in de Gravenstraat 16. Eens de coronamaatregelen versoepelen, willen we ook weer de baan op trekken. Binnenkort staan we alvast op een van de terrasconcerten van Cultuurcafé De Leest in Izegem.” Meer info op www.musicburgers.be of de gelijknamige Facebookpagina.