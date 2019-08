Anipaw-Petcare start petitie op om te mogen blijven Valentijn Dumoulein

30 augustus 2019

14u21

Bron: Valentijn Dumoulein 11 Izegem De vzw Anipaw-Petcare is een petitie gestart in de hoop toch nog op zijn huidige locatie in de Heilig-Hartstraat te mogen blijven. Caitlin Vanneste vangt er al bijna twee jaar verwaarloosde of gedumpte dieren op, maar dat leidde tot klachten van een buur over lawaai- en geurhinder.

“Klachten die niet door stad en politie bevestigd zijn”, aldus Caitlin Vanneste. “Er is ook geen stedenbouwkundige vergunning voor de dierenverblijven en daarom moeten we tegen eind september weg. We hebben daar echter niet voldoende geld voor en komen ook niet in aanmerking voor subsidies. Nu worden we door de stad genoodzaakt toch een nieuwe locatie te zoeken. Wie helpt ons om op de plek te blijven zitten waar we nu zitten? Het kan toch niet dat de dieren opnieuw de dupe worden?”

Op vandaag hebben al ruim 660 mensen de petitie getekend. Die kan je hier vinden.

Ondertussen loopt er ook een pannenkoekenverkoop ten voordele van de vzw. Die bestellen kan door een privébericht te sturen naar de Facebookpagina Anipaw-Petcare.