Anipaw Petcare moet werking tegen eind april staken en organiseert crowdfunding voor nieuwe locatie: “Als we niks vinden, moeten we onze dieren wegdoen” Valentijn Dumoulein

09 april 2020

17u17 0 Izegem Eind deze maand moeten de dierenverblijven in de tuin van Anipaw Petcare in de Heilig-Hartstraat in Izegem weg zijn. Hebben de vrijwilligers van de vzw, die verwaarloosde en achtergelaten dieren aan een nieuwe thuis helpt, tegen dan geen nieuwe locatie gevonden, dan moeten ze hun werking definitief staken. Met een crowdfunding zijn ze nu op zoek naar inkomsten om een nieuwe locatie te vinden.

Anipaw Petcare ontstond toen Caitlin Vanneste twee jaar geleden verwaarloosde of gedumpte dieren in de tuin achter haar ouderlijk huis in de Heilig-Hartstraat begon op te vangen om hen daarna aan een nieuwe thuis bij andere mensen te helpen. Het stadsbestuur merkte na enkele klachten van buren op dat de kooien niet vergund waren. “Met hulp van de stad hebben we toen al een alternatieve locatie gezocht, maar helaas niet gevonden”, zegt Caitlin. “We vroegen ook alle nodige vergunningen aan en investeerden tweeduizend euro om de verblijven groot genoeg te maken. Geld dat we achteraf gezien beter niet geïnvesteerd hadden, want na vier maanden kregen we een brief dat ons dossier was afgewezen. Volgens de stad is de oppervlakte achteraan te veel bebouwd en moeten er verblijven verdwijnen. Het komt er op neer dat we onze werking hier niet meer kunnen verder zetten. We hebben nog tot eind april om alles af te breken.”

Crowdfunding

Toch wil Anipaw Petcare de handdoek nog niet in de ring gooien. “We hebben een crowdfunding opgestart. Met dat geld kunnen we dan een nieuwe locatie zoeken. Niet evident in coronatijden, maar we willen het er toch op wagen. De immomarkt ligt nu stil en toch wordt ons gevraagd tegen eind deze maand de werking stop te zetten. We hopen dat de stad ons nog iets meer tijd geeft. Vinden we echt geen nieuwe thuis voor onze werking, dan moeten we onze roofvogels – drie uilen, een buizerd en een lachvogel – wegdoen, maar dat mag alleen naar iemand die daar de nodige vergunningen voor heeft. Wie daaraan voldoet, mag altijd contact met ons opnemen. Voor ons hangbuikvarken hebben we wel al een tijdelijke locatie gevonden. Het is een noodoplossing, want eigenlijk zijn het dieren die je niet zomaar kunt verhuizen.”

Buur en schepen reageren

De buren zien met het einde van de werking in de Heilig-Hartstraat een strijd van een jaar tot een eind komen. “Het idee mag dan goedbedoeld zijn, maar op het eind van de dag zitten wij met geur- en lawaaihinder in een woonwijk. Als je op je terras zit en je hoort uren aan een stuk vogels krijsen of honden blaffen, vergaat het lachen je al snel”, reageert buurman Claude Vanoost. “Ons terras zat op vijftig centimeter van het hok van het varken, wat ook de nodige overlast veroorzaakte. Zo'n dierenopvang in een woonwijk is nooit een goed idee. We hopen dat de rust nu kan terugkeren.”

Schepen van Dierenwelzijn Lisbet Bogaert (N-VA) benadrukt dat de dieren altijd goed verzorgd werden. “Maar op ruimtelijk vlak klopte het dossier niet. Er waren te veel verblijven voor die kleine oppervlakte en zo’n bouwdruk in een woonwijk kan nu eenmaal niet. Dit dossier sleept nu al meer dan een jaar aan en we hebben hen al drie keer uitstel gegeven. We willen het signaal geven dat er nu echt iets moet gebeuren. Een verhuis is volgens ons de enige oplossing.”