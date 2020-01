Anipaw Petcare krimpt in en vangt voortaan minder dieren op Valentijn Dumoulein

03 januari 2020

11u10 6 Izegem De toekomst ziet er weer wat rooskleuriger uit voor de vrijwilligers van Anipaw Petcare in Izegem. Na klachten van buren moesten ze vergunningen aanvragen om verwaarloosde dieren in hun tuin te mogen opvangen en dat is nu gebeurd. Op advies van het departement Dierenwelzijn krimpen ze hun werking wel wat in en vangen ze niet langer dieren ter plaatse op.

Anipaw Petcare ontstond toen Caitlin Vanneste twee jaar geleden verwaarloosde of gedumpte dieren in de tuin achter haar ouderlijk huis in de Heilig-Hartstraat begon op te vangen. Het stadsbestuur merkte na enkele klachten van buren dat de constructies waar de dieren in ondergebracht werden niet vergund waren. “Daarna begon een zoektocht naar een alternatieve locatie om onze werking verder te zetten, maar we vonden nergens een plaats die daarvoor kon dienen”, zegt Caitlin. “We hebben met hulp van de stad ook alle vereiste vergunningen aangevraagd, waaronder zelfs een Vlarem-document om in orde te zijn met het houden van roofvogels. Het openbaar onderzoek loopt nu, maar we hebben er een goed oog op dat alles in orde komt.”

Tussenpersoon

Toch zal de vzw zijn werking voortaan inkrimpen. “Het was dat of we moesten een aanvraag indienen om erkend te worden als asiel, maar dat is onze bedoeling niet. Ondertussen hebben al heel wat dieren een nieuwe thuis gevonden. Zo kunnen we meer tijd stoppen in de dieren die we nog willen houden. De klachten van buren zijn ook gestopt, dus dat stemt ons hoopvol. We zijn voortaan een tussenpersoon voor het herplaatsen van konijnen, knaagdieren, fretten en speciale diersoorten, maar geven ze zelf geen onderdak meer. Ze blijven dus bij de eigenaar tot we een nieuwe thuis voor hen hebben gevonden.”

Nog enkele konijnen en chinchilla’s zoeken een nieuwe thuis en Anipaw doet ook enkele kooien en andere constructies van de hand. Meer info op de Facebookpagina.