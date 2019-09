Anipaw Petcare hoopt te mogen blijven door nodige aanpassingen aan niet-vergunde dierenhokken: “Maar dat is nog geen garantie op een vergunning” Charlotte Degezelle

26 september 2019

08u54 6 Izegem De toekomst van dierenopvang Anipaw Petcare vzw blijft onzeker. Van stad Izegem mogen de dieren die Caitlin Vanneste nu opvangt toch tot half november op haar locatie in de Heilig-Hartstraat blijven. Ondertussen moeten de niet-vergunde constructies waarin de dieren ondergebracht zijn, aangepakt worden. “We voeren de nodige aanpassingen uit, maar dat is nog geen garantie op een vergunning. De zoektocht naar een nieuwe locatie gaat dus verder”, zegt Caitlin.

Caitlin Vanneste vangt al bijna twee jaar verwaarloosde of gedumpte dieren op in de tuin achter haar ouderlijke huis in de Heilig-Hartstraat. Momenteel zitten er vogels, konijnen, fretten en een hangbuikvarken in zelfgebouwde hokken. En net dat bleek afgelopen zomer een van de knelpunten. Caitlin was naar het stadsbestuur gestapt om haar project toe te lichten en na een plaatsbezoek bleek dat de dierenopvang bestaat uit heel wat niet-vergunde constructies. Caitlin moest zich in regel stellen en tegen eind september de nodige vergunningen aanvragen. Bovendien waren er ook klachten uit de buurt over geurhinder. Caitlin wilde beide problemen in één klap oplossen door te verhuizen, maar dat bleek niet haalbaar. Ze startte daarop een petitie in de hoop op haar huidige stek te kunnen blijven. Die telt al 868 handtekeningen.

Nog altijd klachten

Maar eind september nadert en hoe moet het nu verder voor Anipaw Petcare vzw? Staan de dieren vanaf volgende week op straat? “Ik heb een aangetekende brief verstuurd naar de stad met de vraag om hulp”, vertelt Caitlin. “Verhuizen is niet haalbaar op zo’n korte termijn. Nu heb ik tijd gekregen tot en met 19 november om orde op zaken te stellen op vlak van vergunningen. Op 20 november volgt een nieuw plaatsbezoek. We gaan het nodige doen, maar helaas is dit dan nog geen garantie op een vergunning. De kans bestaat dat we investeren en straks toch nog weg moeten. De toekomst blijft dus onzeker. Volgende week heb ik alvast een nieuwe afspraak in het stadhuis om alles te bespreken. Blijkbaar zijn er nog altijd klachten uit de buurt. Ook daar proberen we op te anticiperen door onder andere de mest van het hangbuikvarken twee keer per dag te verwijderen en haar ook als eerste te voederen, zodat ze rustig blijft.”

Thuis gezocht voor dieren

Toch blijft Caitlin ook verder zoeken naar een nieuwe stek. “Het risico bestaat dat we straks moeten vertrekken. Even hadden we zicht op een nieuwe thuis in Ardooie, maar die locatie lag niet in landbouwgebied. We blijven dus rondkijken. Wie een plaats in landbouwgebied heeft, mag ons dat laten weten. Ook loopt er momenteel een pannenkoekenverkoop om de kosten te drukken.”

Tot slot geeft Caitlin nog mee dat ze vijf konijnen, negen chinchilla’s, twee ratten en een fret heeft die op zoek zijn naar een goede thuis. Contact opnemen kan via caitlinvanneste@hotmail.com of de Facebookpagina VZW Anipaw-Petcare.