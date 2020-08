Animator speelpleinwerking test positief op coronavirus: bubbel op voorlaatste dag stopgezet Valentijn Dumoulein

28 augustus 2020

14u18 1 Izegem Een animator van de Izegemse speelpleinwerking heeft donderdag positief getest op het coronavirus . De werking in de bubbel van 45 kinderen en 5 monitoren is meteen stilgelegd, op de voorlaatste dag van de werking. Alle kinderen ouder dan 6 jaar van die bubbel worden nu getest.

“De animator moest naar het ziekenhuis voor een andere medische reden en onderging daar standaard een coronatest”, vertelt jeugdschepen Lothar Feys (N-VA). “Zo kwam hij te weten dat hij besmet was. Alle ouders van de 45 kinderen uit de bubbel van speelplein ISO zijn meteen preventief getest. We verwachten de resultaten dit weekend. Ouders hoeven niet getest te worden en moeten alleen veertien dagen in quarantaine als blijkt dat hun kind positief test. Voor alle kinderen uit de andere bubbels van de speelpleinwerking is er geen reden tot paniek. Zij hoeven niet getest te worden en moeten ook niet in quarantaine.”

De stad dacht de zomer en speelpleinwerking zonder positieve coronagevallen te kunnen afsluiten. “Maar op de valreep is dat toch niet gelukt”, zegt de schepen .”Het is vooral spijtig voor de kinderen, die hun laatste dag met een leuke slotactiviteit aan hun neus zien voorbij gaan.”