Andy en Jill stoppen met eethuis Le Petit Jardin: “Ondraaglijke pijn na schouderoperatie” Valentijn Dumoulein

20 juli 2020

19u30 0 Izegem Drie jaar na de opstart van eethuis Le Petit Jardin in de Marktstraat gooien uitbaters Andy Cool en Jill De Coussemaker de handdoek in de ring. Noodgedwongen, omdat zijn overbelaste schouder werken in de zaak momenteel onmogelijk maakt. “We stoppen met spijt in het hart, maar willen binnen een jaar op een andere locatie met een nieuwe dagzaak van start gaan”, klinkt het.

Le Petit Jardin groeide in korte tijd uit tot een gesmaakte vaste waarde in het centrum van de stad. Chef Andy maakte er een erezaak van om met verse groenten, vaak afkomstig van de ouderlijke boerderij in Tielt, klassieke gerechten met een twist voor te schotelen. Jill ontpopte zich dan weer tot een goede gastvrouw. “Maar twee jaar geleden begon voor mij een lijdensweg die tot op vandaag nog niet geëindigd is”, begint Andy zijn verhaal. “Bij de verbouwingen aan ons restaurant heb ik mijn schouder overbelast. Er volgde een operatie, maar ik ben na amper twee weken al terug aan de slag gegaan. Te vroeg en dat leidt tot op vandaag tot complicaties. Ik zit met een geknelde zenuw, een gescheurde pees en verkalking.”

Andy werkte lange tijd door in de zaak, maar het laatste jaar werd de pijn te erg. “Ik leefde op pijnstillers en spierontspanners. Daardoor kan ik de laatste maanden niets meer nemen wegens een bijkomende maagzweer door de medicatie. Op Vaderdag kon ik nog net de takeaway-maaltijden afwerken, maar toen viel ik in de keuken flauw van de pijn en werd ik in het ziekenhuis opgenomen. Daarom hebben we zeer recent de knoop doorgehakt en stoppen we met het restaurant. Geen makkelijke beslissing, want we hebben hier een trouw klantenbestand. Maar dit is het beste. Het restaurant een jaar leeg laten staan is ook geen optie. Het voorbije weekend vond de laatste shift plaats. We gaan de zaak verkopen. Geïnteresseerde overnemers kunnen zich melden.”

Er wacht Andy nu een voorbehandeling van meerdere weken, dan een nieuwe schouderoperatie en een lange revalidatie. “Ik neem nu de nodige tijd voor mezelf, maar daarna komen we sterker terug”, belooft hij. “Daarna willen we op een nieuwe locatie met een dagzaak van start gaan”, vult Jill aan. “Nu hebben we binnen 38 couverts en buiten nog eens 36. We willen het wat kalmer aandoen en voortaan koken voor maximum 25 klanten per shift. We gaan voor een totaalbeleving in een mooi nieuw pand. We hebben er al een paar op het oog, maar de knoop is nog niet doorgehakt.”

Daarnaast wil het koppel ook meer tijd nemen voor familie. “De boerderij van mijn ouders (vader Etienne Cool is medestichter van de Tieltse boerenmarkt en nam recent afscheid) is recent verkocht en we willen weer wat meer tijd met hen doorbrengen”, besluit Andy.

Het restaurant is te koop via Immo Demeyer.