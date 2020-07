Andres opent Outrance Foodbar in vroegere ‘Nonkeltjes’ Valentijn Dumoulein

13u47 0 Izegem Op de Korenmarkt opent maandag 6 juli de nieuwe ontbijt- en lunchzaak Outrance Foodbar. Andres Segers (28) wil er de hulp van Charlotte Pauwels en Anneleen Vansevenan inschakelen en eigentijdse gerechten serveren.

Wie bij Outrance Foodbar langs komt, kan er terecht voor ontbijt of lunch. “Dat kan zo beperkt of uitgebreid als de klant zelf wil”, stipt Andres aan. “We maken er een erezaak van om met streekproducten te werken en dat zal je in onze gerechten terugzien. ’s Middags serveren we leuke slaatjes en hippe lunchgerechten. In de namiddag zijn we een tearoom.”

Metamorfose

Het pand waar vroeger kranten- en speciaalzaak ‘Nonkeltjes’ in zat onderging een hele metamorfose. “In de bar is plaats voor 35 personen in een eigentijds en hip interieur”, zegt Andres, die geregeld ook hulp zal krijgen van zijn vriendin Emily Rooryck. “De naam van onze zaak is afgeleid van Outrance Fashion, de reeds bestaande klerenwinkel van mijn zus Laura in het oude postgebouw in de Baron de Pélichystraat. We spreken voor een deel hetzelfde publiek aan en onze zaken bevinden zich vlak bij elkaar. Wie bij haar komt shoppen heeft misschien wel zin om hier iets te komen eten of vice versa en dan kunnen we hen doorverwijzen.”

De nieuwe foodbar opent op maandag 6 juli. Je kan er van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 18 uur terecht. Op termijn wil Andres op zondag ook brunchconcepten voor bijvoorbeeld Moeder- of Vaderdag uitwerken. Meer info op de Facebook- en Instagrampagina Outrancefoodbar.