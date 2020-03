Amateurboksgala en Headbanger’s Balls Fest uitgesteld Valentijn Dumoulein en Lieven Samyn

27 maart 2020

13u56 0 Izegem Het coronavirus gooit nu ook roet in het eten voor het Tweede Amateurboksgala in zaal ISO. Dat was voorzien op 1 juni, maar wordt nu verplaatst naar 4 september. Ook metalfestival Headbanger’s Balls Fest is uitgesteld.

Op het Amateurboksgala stonden een tiental bokskampen gepland, hoofdzakelijk met boksers uit eigen regio. Het metalfestival Headbanger’s Balls Fest was normaal voorzien voor 2 mei, maar ook dat is nu uitgesteld. De organisatie laat weten dat een nieuwe datum geprikt is voor zaterdag 19 september. “We zijn in overleg met de bookers en bands die momenteel op de affiche staan om die zoveel als mogelijk om te boeken naar die datum. Binnenkort meer hierover. We zullen u niet ontgoochelen”, klinkt het.