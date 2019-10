Alu- en pvc-afdeling Winsol ligt stil na machinebrand LSI

14 oktober 2019

06u11

Bron: LSI 9 Izegem Langs de Roeselaarsestraat in Izegem is zondagnacht brand uitgebroken bij ramen-, deuren-, garagepoorten- en zonweringspecialist Winsol. Het vuur ontstond aan een machine. Voorlopig ligt de aluminum- en pvc-afdeling stil.

Rond 3 uur rukte de brandweer van de zone Midwest in groten getale uit naar het bedrijf. Ter plaatse bleek er brand te zijn ontstaan aan een machine. Door de hitte sprong een waterleiding, waardoor ook de brand grotendeels geblust werd. Daardoor bleef de schade beperkt. De brand zorgde er wel voor dat de aluminium- en pvc-afdeling maandag voorlopig stil ligt. Verwachting is dat er snel opnieuw opgestart kan worden maar daarvoor moet de schade eerst volledig opgemeten kunnen worden. Hoeveel arbeiders precies even technisch werkloos zijn, is onduidelijk.