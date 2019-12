ALS Socks for Life levert ruim 18.000 euro op CDR

23 december 2019

De actie ALS Socks for Life heeft niet minder dan 18.221 euro opgebracht. Het was Ellen Wyns acht maanden terug startte met de verkoop van sokken met een zelf ontworpen print. Dit ten voordele van A Cure For ALS en het onderzoek naar de spierziekte. Op die manier wou Ellen goede vriend en ALS-patiënt Wannes Boudrez steunen. Ook BV’s als An Lemmens, Simon Mignolet en Flip Kowlier sprongen op de kar, kochten kousen en promootten die op sociale media.