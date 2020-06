Al meer dan tienduizend Izegembonnen verkocht Valentijn Dumoulein

25 juni 2020

09u35 0 Izegem Het stadsbestuur moedigt de Izegemnaars aan zo veel mogelijk lokaal te kopen, ook tijdens de coronacrisis. Zo werd in mei de Izegembon gelanceerd. Elke inwoner kan aankoopbonnen kopen, waar de stad nog eens 20 % bovenop doet. Sinds de start van de verkoop werden al meer dan 10.000 Izegembonnen verkocht. Het initiatief loopt nog tot 30 juni.

“We willen Izegemnaars massaal in eigen stad laten kopen en de Izegemse handelaars weer laten bloeien in plaats van bloeden”, vertelde schepen Lisbet Bogaert begin mei bij de lancering van de Izegembon.

Sinds de start van de verkoop werden al 10.595 Izegembonnen verkocht. Concreet kochten 946 mensen een of meerdere bonnen. Dat komt neer op een bedrag van 215 300 euro. Per bon van 20 euro financiert de stad een extra bedrag van vier euro. Dat wil zeggen dat de lokale handelaars in totaal al 254 280 euro uitbetaald kregen.

Online aankopen

Elke Izegemnaar ouder dan 16 jaar kan nog tot 30 juni (maximaal 100) bonnen aankopen via de webshop op izegembon.izegem.be of aan het loket van het stadhuis. Het aantal Izegembonnen per handelaar is beperkt tot 250.