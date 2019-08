Al 3.000 stukken uit stadsarchief online raadpleegbaar Valentijn Dumoulein

20 augustus 2019

16u18

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Izegem Voor wie op zoek is naar stukken uit het Izegemse stadsarchief is er goed nieuws. “Er is opnieuw een groot deel van de inventaris ingevoerd in Probat, het Provinciaal Beheersprogramma voor Archieftoepassingen”, laat archiefschepen Kurt Himpe (N-VA) weten.

In februari werd een eerste deel van de inventaris van het historisch archief tijdens een officieel moment online gezet door Bertrand Nolf als bezieler en redder van het historisch stadsarchief. “Intussen is de online inventaris al aangevuld tot bijna 3.000 beschrijvingen, wat overeenkomt met ongeveer een derde van de aanwezige stukken in het historisch stadsarchief”, verduidelijkt de schepen.

“Bij de recente aanvullingen zijn er onder andere financiële documenten uit de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw van het Bureau van Weldadigheid en de Commissie van Openbare Onderstand”, aldus archivaris Leen Breyne. “Maar ook beschrijvingen van een aantal stukken die gelinkt zijn aan de Eerste Wereldoorlog, zoals een reeks dossiers van gesneuvelden, zijn vanaf nu online raadpleegbaar.” Voor deze digitale ontsluiting was het noodzakelijk dat er een inventaris kwam. Het opmaken van de inventaris was een jarenlang werk dat in handen kwam van de heemkundige kring Ten Mandere onder leiding van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest.

Verloren gewaande stukken

“Intussen duiken er ook nog altijd verloren gewaande archiefstukken op”, zegt schepen Himpe. “Binnenkort krijgen we opnieuw een archiefstuk in handen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een document van het ‘Plaatselijk Hulp- en Voedingskomiteit van Iseghem’, dat heel waarschijnlijk door toenmalig burgemeester Carpentier uit het stadhuis meegenomen werd en later in handen kwam van het Izegemse Kerkbestuur. Binnenkort weer veilig en wel in het Izegemse stadsarchief”, besluit Himpe.

Wie zelf in het archief wil snuisteren, kan dat via deze link doen.