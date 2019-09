Al 150 inschrijvingen voor Museumpas Eperon d’Or Valentijn Dumoulein

Bron: Eperon d'Or 0 Izegem Sinds de opstart van de samenwerking met Museumpas vonden al bijna 150 bezoekers de weg naar de Izegemse museumsite Eperon d’Or.

“Na twee maanden een mooi resultaat”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA). “Door de samenwerking met Museumpas komt onze erfgoedsite in een breed netwerk met musea zoals het MAS, In Flanders Fields, de Kazerne Dossin en BOZAR. Dat is uiteraard handig meegenomen voor de promotie van het stadsmuseum. In West-Vlaanderen alleen al zijn er vijftien sites die aangesloten zijn op Museumpas”, verduidelijkt de schepen.

Meer musea

“Wie zich zo’n pas voor 50 euro aanschaft, kan niet alleen Eperon d’Or gratis bezoeken, maar op dit ogenblik een jaar lang ook gratis meer dan 165 musea en 245 tentoonstellingen”, zegt conservator Hilde Colpaert. “Het netwerk van aangesloten musea groeit ook gestaag.”

De pas kan aangekocht worden via de website van Museumpas, maar ook in Eperon d’Or zelf. “We kregen niet alleen al heel wat bezoekers die zo’n pas hadden, er werden ook al passen verkocht en verlengd in het museum”, besluit conservator Colpaert.