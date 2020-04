Afhaalservice op afspraak in Izegemse bibliotheek groot succes Valentijn Dumoulein

16 april 2020

12u07 0 Izegem Sinds dinsdag organiseert de Izegemse bibliotheek een afhaalservice op afspraak. “Het is onmiddellijk een groot succes met op 48 uur tijd nu al bijna tweehonderd aanvragen”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“De bibliotheekmedewerkers hadden direct de handen vol om de vele aanvragen te verwerken en de pakketten samen te stellen. Er zijn al honderden boeken, dvd’s en cd’s via de afhaalservice opgehaald”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Het was even koffiedik kijken hoe alles zou verlopen, maar alles gaat vlot en gedisciplineerd. Intussen kan ook al voor volgende week online een afspraak gemaakt worden om de bestellingen op te halen.”

“Vooral boeken voor volwassenen en specifieke leesniveauboeken voor kinderen zijn in trek bij deze afhaalservice. Het valt ook op dat de afhaalservice op afspraak zeer gewaardeerd wordt”, vult bibliothecaris Nicolas Cappelle aan.

Opmerkelijke stijging inleveringen

“Intussen brengen ook heel wat gebruikers hun geleende materialen weer in via de inleverbus aan de ingang van de bibliotheek”, aldus Nicolas Cappelle. “Teruggebrachte collectiestukken worden drie dagen in quarantaine geplaatst vooraleer ze opnieuw in de uitleen gebracht worden.”