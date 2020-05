Afhaalservice Izegemse bibliotheek straks ook op zaterdag Charlotte Degezelle

16 mei 2020

09u37 0 Izegem De afhaalservice die in tijden van corona werd opgezet door de Izegemse bibliotheek is een groot succes. Vanaf volgende week worden de afhaalmomenten uitgebreid.

“Er zijn tot nu toe bijna 700 pakketten in de bibliotheek afgehaald en dus gingen er al duizenden collectiestukken de deur uit”, weet schepen van bibliotheek Kurt Himpe (N-VA). “Maar omdat er nu weer meer mensen aan de slag zijn, breiden we de afhaalmomenten uit. Tot nu toe waren die op weekdagen tussen 8.30 en 12 uur en van 14 tot 17 uur maar vanaf volgende week zal dit ook mogelijk zijn op zaterdag van 10 tot 16 uur.” De alternatieve dienstverlening is er enkel voor mensen die al lid zijn van de bibliotheek omdat die gebruikers al in het bestand zitten en de uitleen op die manier achter de schermen kan geregistreerd worden. “Elke bibliotheekgebruiker kan één keer per week een bestelling plaatsen en maximaal tien stuks aanvragen. Voor de strips is de limiet zes stuks en voor dvd’s vijf”, vult bibliothecaris Nicolas Cappelle aan. “Via de website van de bibliotheek kan in de catalogus gezocht worden naar de beschikbare collectiestukken en op de website kan een online afspraak gemaakt worden om de bestelling af te halen. Er moet minimum één dag op voorhand gereserveerd worden en de aanvragen worden chronologisch afgehandeld. Na de registratie van de aanvraag krijgt de bibliotheekgebruiker een mail met de bevestiging van datum en tijdstip om de collectiestukken op te halen. Alle bestellingen tijdens de alternatieve dienstverlening zijn gratis. Wie problemen heeft om te reserveren kan per mail of telefonisch contact opnemen met de bibliotheek. Boeken terugbrengen doe je via de inleverbus aan de ingang, niet via de boekenruilkastjes. Teruggebrachte collectiestukken worden drie dagen in quarantaine geplaatst vooraleer ze opnieuw in de uitleen gebracht worden.”