Achttien beloften KFC Mandel United in quarantaine Valentijn Dumoulein

26 september 2020

14u33 0 Izegem Achttien spelers van de beloften van voetbalploeg KFC Mandel United zitten door corona een week in quarantaine.

Ze zaten in dezelfde kleedkamer als één speler die dinsdag al positief werd getest. Maandag en dinsdag volgen nieuwe tests voor de beloften. De match tegen Dessel B is uitgesteld. De spelers kregen een individueel programma. Ook de hoofdploeg van Mandel United heeft met corona te maken. Dit weekend stond normaal gezien een verplaatsing naar Dessel Sport op het programma, maar bij die laatste ploeg testte ook een speler positief en dus moet hun hele ploeg ook in quarantaine. Wanneer de uitgestelde match gespeeld wordt is nog niet duidelijk.