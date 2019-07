Acht maanden voorwaardelijke celstraf voor getuige vechtpartij voor meineed LSI

Een 52-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden voor meineed. Onder eed loog hij tijdens een getuigenis voor de rechtbank over een vechtpartij die een man een oog kostte.

Halfweg 2015 veroordeelde een rechter een man omdat hij in de nacht van 13 op 14 augustus 2011 slachtoffer Rik V. sloeg. De vechtpartij had zware gevolgen voor de man want hij verloor een oog. Het kwam dan wel tot een veroordeling maar de rechter achtte het niet bewezen dat het verlies van het oog het gevolg was van de slag van de veroordeelde. De rechter twijfelde of dat wel het geval was onder meer door een getuigenis van Christophe V. uit Izegem. Die vertelde op 25 februari 2015 onder eed aan de rechter dat hij niet meer wist of de veroordeelde geslagen had. Dat was gelogen want later gaf hij toe dat hij wel degelijk had gezien dat de man twee slagen had gegeven. Christophe V. daagde niet op voor zijn proces over de meineed. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 5.100 euro betalen.