Acht maanden cel voor oplichtende horeca-uitbater Alexander Haezebrouck

09 oktober 2019

16u16 0 Izegem Een 60-jarige horeca-uitbater uit Izegem is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden en een beroepsverbod van tien jaar voor oplichting, misbruik van vertrouwen en laattijdige aangifte van een faillissement.

Rik C. bestelde onder andere een vrieskast en ijskasten voor zijn horecazaak, maar betaalde die nooit. “Hij pleegde ook misbruik van vertrouwen, want in het contract stond dat de zaken eigendom bleven van de leverancier zolang ze niet betaald waren”, zei het openbaar ministerie tijdens de pleidooien. “Alleen gaf hij ze ook nooit terug.”

De man was ook laattijdig bij het aangeven van zijn faillissement. Rik C. liep in het verleden al 52 veroordelingen op. De meeste daarvan op de politierechtbank, drie keer werd hij veroordeeld in de correctionele rechtbank. In 2017 werd hij nog veroordeeld voor misbruik van gemeenschapsgoederen. Naast de celstraf en het beroepsverbod moet hij ook een effectieve boete van 1.600 euro betalen.