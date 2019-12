Acht maanden cel voor man die allochtoon uit het niets slaat in Delhaize Alexander Haezebrouck

18 december 2019

20u46 0 Izegem Een man uit Izegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij een man van allochtone afkomst een slag gaf in het grootwarenhuis Delhaize in Izegem. Hij schold hem eerst uit voor ‘makak’ en gaf hem daarna een vuistslag.

Het slachtoffer ging ’s avonds om 18 uur winkelen in het warenhuis Delhaize in Izegem toen plots Ruben D. hem de huid vol schold. Hij slingerde allerlei racistische praat naar de man en duwde hem tegen de grond. Ruben D. liep daarna weg maar het slachtoffer wilde toch nog verhaal gaan halen waarom de man dat had gedaan. Daarna gaf Ruben D. hem prompt een vuistslag die ook duidelijk te zien was op de camerabeelden. Het slachtoffer liep een ernstig letsel op aan zijn gezicht en aan zijn tanden. Naast de gevangenisstraf moet Ruben D. ook nog een geldboete van 800 euro betalen waarvan 400 euro effectief. Hij moet aan het slachtoffer ook nog een schadevergoeding van 18.000 euro betalen.