Acht dagen rijverbod en theoretisch examen voor jonge automobilist na negeren rood licht aan overweg LSI

04 juni 2020

14u52

Bron: LSI 0 Izegem Een jonge automobilist is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van 8 dagen en een boete van 160 euro. In Izegem negeerde hij het rode licht en het belsignaal aan een overweg. De jongeman moet ook zijn theoretisch rij-examen opnieuw afleggen.

Een agent stelde op 12 oktober 2019 vast dat B.D. met zijn wagen nog de overweg overstak terwijl het rode licht en het belsignaal al in werking waren. Tijdens het oversteken, gingen ook de slagbomen naar beneden. “Ik was er mij niet van bewust”, verdedigde hij zich voor de politierechter. “Het was tussen twee basketbalwedstrijden door maar ik was niet extra gehaast.” Omdat hij nog geen 2 jaar zijn rijbewijs heeft behaald, moet hij ook nog eens zijn theoretisch rij-examen opnieuw afleggen en slagen.