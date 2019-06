Abelestraat en Vlietmanstraat tijdelijk afgesloten VDI

19 juni 2019

De firma De Groote zal op donderdag 20 juni vanaf 7 uur een fietssuggestiestrook aanleggen in de Abelestraat. De werken zullen maximum twee dagen duren. De aannemer start aan de kant van de Ambachtenstraat. Wagens moeten buiten de werfzone geparkeerd staan om tijdens de werken geen hinder te ondervinden. De aannemer vraagt om – zodra de te kleuren zones worden afgeplakt – die niet meer te kruisen omdat daaropvolgend een kleeflaag wordt gespoten.

Op zondag 23 juni vindt er ook een straatfeest plaats in de Vlietmanstraat tussen de Zevekotestraat en de rotonde met de Gentseheerweg. Verkeer is er niet toegelaten. Plaatselijk kun je omrijden via de Gentseheerweg, Boomforeestraat en Lendeleedsestraat.