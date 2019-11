Aardappel- en groentenroute palmen Roeselare en Izegem in Valentijn Dumoulein

05 november 2019

12u53 0 Izegem Onze regio wordt door de intense land- en tuinbouw als dé groententuin van Europa aanzien, maar weinig mensen weten dat ook. Om dat extra in de verf te zetten, lanceert projectvereniging BIE het project ‘Groenten in de vitrine’. Tijdens twee weekends in november kun je in Izegem en Roeselare drie leegstaande panden bezoeken. Aan de hand van expo’s, theater en korte doe-workshops kom je er meer te weten over die lokale voedingssector.

In het weekend van 16 en 17 november krijg je onder de noemer ‘van grond tot mond’ een rondleiding langs drie leegstaande panden.

De Aardappeleters

In Izegem is dat een aardappelroute die je van Eperon d’Or over de Korenmarkt en Grote Markt tot aan een pop-upfrituur aan het Kerkplein brengt. In Roeselare gaat het om een groentenroute die start in een serre aan De Munt en je naar de Oost- en Delaerestraat leidt. “Onderweg staan de teelt, verwerking en consumptie van aardappelen en groenten centraal”, vertelt Hugo Verhenne van erfgoedcel TERF. “Zo wandel je in Izegem door een levende interpretatie van het schilderij ‘De aardappeleters’ van Vincent Van Gogh, toont het bedrijf Agristo hoe je zelf een aardappel verwerkt, proef je aardappelwafels en neem je op het eind een self(r)ie(t) in een frituur.”

Trap je eigen sapje

“In Roeselare doe je een bodemtest door zelf een groentenzaadje te planten, leer je grootmoeders bewaringstechnieken voor groenten kennen en steek je symbolisch de handen uit de mouwen in diepvriesgroentefabriek d’Arta of in de Roeselaarse REO Veiling. Op het eind is er nog een proeverij in een groentewinkel en kun je zelf je eigen groentesapje op een fiets trappen.” Dat laatste demonstreerden de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq en de Izegemse economieschepen Lisbet Bogaert al eens tijdens de voorstelling van het project.

Op 16 en 17 november gaat het om een gegidste rondleiding, opgevrolijkt met toneel van acteurs. Het is ook mogelijk het parcours op zaterdag 23 november te volgen, maar dan zonder animatie en begeleiding.

Het is aangeraden op voorhand in te schrijven voor deze gratis activiteit op www.groentenindevitrine.be.