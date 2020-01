Aantal geboortes in Sint-Jozefskliniek in 2019 gestegen Valentijn Dumoulein

06 januari 2020

10u50 5 Izegem De materniteit van de Sint-Jozefskliniek in Izegem heeft er een goed jaar op zitten. In 2019 werden er 578 baby's geboren, een stijging met elf procent in vergelijking met het jaar ervoor.

“Het ging om 572 bevallingen, maar er zaten enkele tweelingen tussen, wat betekent dat er het voorbije jaar 578 kinderen in ons ziekenhuis geboren zijn”, vertelt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. “In 2018 telde het ziekenhuis nog 516 bevallingen, goed voor 522 baby's.”

Daarmee gaat de materniteit in tegen de dalende trend in onze provincie en in Vlaanderen. Daar werden vorig jaar 61.870 bevallingen opgetekend in de zestig materniteiten van het Vlaamse Gewest en het UZ Brussel. In 2018 waren dat er nog 62.436.

Vertrouwen in de gynaecologen

Een verklaring voor die stijging heeft het ziekenhuis niet. Uit de CM-barometer blijkt dat het ziekenhuis een van de goedkopere uit de regio is om te bevallen, maar dat speelt volgens de communicatieverantwoordelijke geen beslissende rol. “Vrouwen die hier bevallen, kiezen bewust voor ons ziekenhuis. Het financiële aspect van een bevalling is één ding, maar mensen komen hier bevallen omdat ze vertrouwen hebben in de gynaecologen, de vroedvrouwen en de verpleegkundigen”, legt Ann uit. “Ze zijn tevreden over de zorg die we aanbieden, de infrastructuur en de bereikbaarheid van het ziekenhuis. Bovendien kiezen moeders soms ook voor een onderwaterbevalling. En ze kunnen ook beroep doen op de vroedvrouwen voor nazorg, wat ook een pluspunt is.”