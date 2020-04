Aantal coronapatiënten in Sint-Jozefskliniek daalt: triagepost krijgt beperktere openingsuren Valentijn Dumoulein

21 april 2020

20u24 0 Izegem Nu het aantal coronapatiënten in de Sint-Jozefskliniek daalt, kan de blik weer gericht worden op de heropstart van de uitgestelde consultaties, operaties en onderzoeken. De triagepost van de huisartsen krijgt meteen ook beperktere openingsuren.

In de triagepost kun je na doorverwijzing van je huisarts terecht als blijkt dat je symptomen van het coronavirus hebt. Daar bepaalt een arts hoe ernstig die zijn en of een opname in het ziekenhuis vereist is. Deze post is voortaan dagelijks op afspraak na telefonische doorverwijzing door de huisarts open van 11 tot 12 uur en van 16 tot 17 uur. De toegang vind je naast de overdekte doorgang van de parking naar de hoofdingang. “Zodra we toelating krijgen van de overheid zullen we weer starten met onderzoeken, consultaties, operaties en ambulante revalidatie”, zegt Ann Herman van de Sint-Jozefskliniek. “Het ziekenhuis voert tot nader bericht verder dringende en essentiële onderzoeken, consultaties en operaties uit. Aarzel niet om contact op te nemen met uw arts of kom zo nodig naar de spoeddienst. We vragen uitdrukkelijk aan iedereen om strikt alle maatregelen verder te volgen. Een daling van het aantal opnames betekent niet dat we het virus onder controle hebben. We blijven samen vechten tegen het virus. Blijf dus in uw kot.”