Aanrijder te laat om aangifte te doen van ongeval... door elektriciteitspanne VHS

23 mei 2019

15u40 0 Izegem Niels D. uit Ingelmunster heeft een rijverbod van vijftien dagen gekregen voor vluchtmisdrijf. Voor hij ’s morgens aangifte kon doen van een ongeval dat hij de avond voordien had veroorzaakt, stond de politie al aan zijn deur. “Mijn wekker was niet afgelopen door een elektriciteitspanne”, legde hij uit op de politierechtbank.

Op 23 januari 2018 merkte de politie op dat een geparkeerde vrachtwagen in de Stuivenbergstraat in Izegem was aangereden. Iets verderop stond een beschadigde wagen. Die was eigendom van Niels D. uit dezelfde straat. De politie ontdekte ook dat de wagen niet was ingeschreven. Toen agenten ’s morgens aanbelden bij de eigenaar, werd die gewekt uit zijn slaap. “Ik wou mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen”, zegt de man. “Maar ik besloot eerst te gaan slapen om dan ’s morgens aangifte te doen bij de politie. Ik had mijn wekker gezet, maar die was niet afgelopen omdat Infrax die morgen bezig was met werken, waardoor de elektriciteit in de straat was afgesloten.”

De politierechter gaf de man daarnaast ook een boete van 960 euro.