Aannemer gezocht voor uitbreiding Prizma Middenschool, aannemer gevonden voor nieuwbouw Campus Ter Sterre CDR

06 juli 2019

Schoolvakantie of niet, de bouwwerkzaamheden om de capaciteit in enkele scholen in de regio gaan gewoon verder. Eén project in het kader van Scholen van Morgen, de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur via publiek-private samenwerking die door de Vlaamse overheid in het leven werd geroepen, is in mei opgeleverd: VBS De Peereboom in Ledegem mag op 31 augustus hun nieuwbouw feestelijk openen. Daarnaast is ook de oproep gelanceerd naar een aannemer voor de uitbreiding van de Prizma Middenschool in Izegem. Daar wordt een nieuwbouw gerealiseerd met een keuken met een bijhorende refter voor warme maaltijden, een studiezaal en sanitair. Aansluitend aan de refter wordt een overdekte speelplaats voorzien. Tot slot is THV IDIB, met Denys aangeduid als aannemer die een nieuwbouw mag realiseren voor SBSO Rumbeke - Campus Ter Sterre in Moorslede. In het nieuwbouwproject worden lokalen voor de opleiding algemeen secundair onderwijs en de lokalen voor de grafische opleiding voorzien. Ook in de planning: een nieuwe refter met opwarmkeuken, een openleercentrum, ruimte voor de ondersteunende en administratieve lokalen, een nieuwe nieuwe speelplaats aangelegd, een fietsenstalling voor 50 fietsen, een parking voor 60 wagens en een kiss & ride voor het georganiseerde busvervoer.