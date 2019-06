81-jarige man bedreigt echtgenoot van partners kleindochter met mes Alexander Haezebrouck

18u46 0 Izegem Een 81-jarige man uit Izegem moest zich maandag verantwoorden op de rechtbank voor het bedreigen van de zoon en echtgenoot van de kleindochter van zijn partner. Op 13 juli bedreigde hij een van hen zelfs met een mes. “De relatie tussen beiden is de voorbije jaren verzuurd”, zei zijn advocaat.

De 81-jarige man is al veertig jaar samen met zijn vriendin. Sinds enkele jaren is de relatie tussen hem en de familie van zijn partner zwaar verzuurd. Twee keer is het uit de hand gelopen. Toen de zoon zijn moeder na een uitstapje op 18 maart 2018 terug bracht naar huis, kwam het tot een discussie tussen de zoon en de man. “De oude man greep hem plots naar de keel waardoor de zoon is gevallen”, zei het openbaar ministerie. Op 13 juli 2018 greep de oude man zelfs een mes. “Daarmee bedreigde hij de echtgenoot van zijn partners kleindochter.”

Volgens de advocaat van de man heeft zijn 81-jarige cliënt schrik dat ze zijn vrouw en zijn dak boven zijn hoofd gaan afnemen. “Ondertussen is al besloten dat de vrouw zal geplaatst worden omdat ze lijdt aan dementie”, pleit de advocaat van de 81-jarige beklaagde. “Omdat hij samen met haar in een huis woont dat eigendom is van de zoon van zijn partner vreest hij nu ook dat hij op straat zal gezet worden. Het feit dat haar kinderen wilden dat ze geplaatst werd, heeft er bij de man zwaar op ingehakt. Hij vreest alles te verliezen en is twee keer de controle verloren. Van echte bedreigingen met dat mes is trouwens geen sprake, dit is een man van 81 jaar. Ja, het is een struise man, maar hij heeft geen klauwen en tanden meer.” De 81-jarige Izegemnaar riskeert een celstraf van vier maanden met uitstel. Vonnis op 17 juli.