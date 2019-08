750.000 euro Vlaamse subsidies voor renovatie kasteel Blauwhuis Valentijn Dumoulein

21 augustus 2019

10u34

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) investeert 750.000 euro in het kasteeldomein Blauwhuis. Het kasteel wordt momenteel gerestaureerd door projectontwikkelaar Urbes, die er op termijn kantoren en een restaurant in plant.

De geschiedenis van het gebouw, oorspronkelijk een pachthoeve, gaat terug tot 1544. Het omliggende park – sinds 2017 openbaar - is vandaag ongeveer 10 hectare groot en wordt gekenmerkt door een imposant kasteelgebouw in neoclassicistische stijl. Dankzij de Vlaamse premie kunnen er werken worden uitgevoerd aan het dak en aan de gevel. De zolders worden geïsoleerd, er komt isolerend glas en er wordt een efficiënter verwarmingssysteem geplaatst. Gerichte interieurwerken moeten structurele schade herstellen en vat krijgen op de vochthuishouding. Na alle werken kan het kasteel ingericht worden als een kantoorgebouw. Het koetshuis zal uitgebaat worden als horeca met brasseriefunctie.

“Erfgoedparel in ere herstellen”

“Izegem is met Ter Wallen, Wallemote, Wolvenhof en het Blauwhuis een stad van kastelen en het kasteel Blauwhuis is zeker een van de erfgoedparels van onze stad. Een gebouw dat door de centrale ligging in de stad in de kijker loopt en met een zeer rijke geschiedenis”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe (N-VA). “Niet alleen haar bewoners, maar ook het kasteel zelf en het parkdomein speelden een grote rol in de mijlpalen van de geschiedenis van Izegem. Het is daarom bijzonder belangrijk dat deze erfgoedparel opnieuw in ere hersteld kan worden en elke steun daarbij is meegenomen.”