75 jaar bevrijding: boek met oorlogsgetuigenissen over Izegem is vanaf nu gratis te downloaden Valentijn Dumoulein

05 september 2019

11u26

Bron: VDI 0 Izegem Nu zaterdag 7 september is het precies 75 jaar geleden dat Izegem door de geallieerden bevrijd werd. Op 7 september 1944 bliezen de laatste Duitse troepen in Izegem de vaartbrug op en op 8 september reden geallieerde pantservoertuigen via Sint-Eloois-Winkel de stad binnen. Naar aanleiding van het einde van de Tweede Wereldoorlog is er online gratis een Izegems boek met getuigenissen en foto’s over die periode te raadplegen.

“In 2012 werd het boek ‘Izegemse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog’ gepubliceerd en dat was in mum van tijd uitverkocht. Doordat er nog vaak vraag is naar het uitverkochte boek en aangezien we geen herdruk plannen, is het boek gratis online te downloaden via de website van het museum Eperon d’Or”, vertelt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). Het initiatief is ook een eerbetoon aan de dertien getuigen die hun verhaal uit de oorlogsperiode vertelden. Deze getuigen leefden, werkten of woonden in de oorlogsjaren in Izegem. Een aantal getuigen zijn intussen overleden, gelukkig hebben we hun verhaal enkele jaren geleden kunnen publiceren”, besluit Himpe.

Het boek is via deze link te downloaden: https://eperondor.be/wp-content/uploads/2019/05/2012-Izegemse-verhalen-uit-de-Tweede-Wereldoorlog.pdf

Er is in samenwerking met stadsradio IRO ook een radioprogramma over het thema uitgezonden. Je leert er meer over via deze link: https://eperondor.be/herdenking-75j-wo-ii