65-jarig jubileum voor Lucien en Mariette Lucien Hoorne en Mariette Ameye zijn op 3 september precies 65 jaar getrouwd. Dat briljanten huwelijksjubileum vierden ze recent al op het stadhuis. Joke Couvreur

19 augustus 2019

15u01 0

Lucien (87) en Mariette (85) werden een koppel op de kermis van Ingelmunster en ze trouwden in september 1954. Later vestigden ze zich in de Tinnenpotstraat in Emelgem en in 1961 verhuisden ze naar de Kachtemstraat. Lucien had een job als elektromechanieker en werkte het grootste deel van zijn loopbaan bij Vandenabeele in Ingelmunster. Mariette werkte in de grootkeuken van Onze Kinderen in Rumbeke. Na hun pensioen maakten ze vaak lange reizen. Ze hebben met Geert en Greet een zoon en een dochter en er zijn ook al drie kleinkinderen