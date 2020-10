620.000 euro Vlaamse steun voor Moderna Products dat lichtgewicht dierentransportkooien gaat produceren CDR

09 oktober 2020

18u07 12 Izegem Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) kent ruim 620.000 euro steun toe aan Moderna Products. Het betekent een stevige duw in de rug bij een totaalinvestering van ruim 13 miljoen euro die het Izegemse bedrijf in staat zal stellen om door middel van nieuwe technieken innovatieve dierentransportkooien te produceren.

Momenteel produceert Moderna transportkooien uit kunststof via hogedrukspuitgieten. Die techniek laat niet toe om de stevigheid van de kooien te verbeteren zonder het gewicht te verhogen. Een transportkooi met een hoger gewicht is echter niet aanvaardbaar voor het luchttransport, zelfs wanneer deze sterker is. Om aan dit probleem tegemoet te komen, ontwikkelde Moderna een nieuw productieproces gebaseerd op een spuitgiettechniek die volledig nieuw is binnen de sector en die zal toelaten de stevigheid te versterken zonder ook het gewicht te verhogen. Moderna zal de kooien in 12 verschillende maten produceren en leveren aan dierentransporteurs en luchtvaartmaatschappijen, wat een volledig nieuwe markt vertegenwoordigt. De nieuwe kooien werden ontworpen met het oog op een beter comfort voor de dieren.

De totale investering van dit project, die Moderna Products in staat stelt om als eerste internationale speler tegemoet te komen aan de wereldwijde marktvraag naar stevigere (lucht)transportkooien voor dieren, bedraagt ruim 13 miljoen euro. Naast investeringen in een nieuw machinepark met gemodificeerde spuitgietmachines, zal er ook geïnvesteerd worden in een nieuwe site. Moderna verwacht haar totale omzet meer dan te verdubbelen tegen 2026. Om dit alles te realiseren zal het bedrijf nieuwe werknemers aannemen en opleiden. Vlaams minister Crevits heeft het ambitieuze bedrijf alvast een financiële duw in de rug door 620.000 euro steun toe te kennen. “Bedrijven die innoveren en daarmee Vlaanderen economisch op de kaart zetten, kunnen daarvoor steun aanvragen”, aldus minister Crevits. “Door het ontwikkelen van een nieuw productieproces en het produceren van innovatieve dierentransportkooien, komt Moderna Products tegemoet aan de groeiende vraag naar stevigere dierentransportkooien zonder dat ze daarbij zwaarder gaan wegen. De nieuwe technieken moeten van Moderna Products uit Izegem een echte wereldspeler maken.”