45 kinderen missen eerste schoolweek: verplichte quarantaine door één besmette animator van speelpleinwerking Valentijn Dumoulein

01 september 2020

12u51 0 Izegem Vijfenveertig kinderen uit verschillende Izegemse basisscholen zien hun eerste schooldag noodgedwongen met een weekje uitgesteld. Ze zitten in verplichte quarantaine nadat een animator van hun speelpleinwerking vorige week donderdag positief testte op het coronavirus. Een eerste test wees uit dat de kinderen en hun ouders niet besmet zijn, maar omdat het een hoogrisicocontact betreft moeten ze toch verplicht in quarantaine. Ondertussen blijkt dat één kind toch besmet is, maar de kans is volgens de begeleidende arts klein dat dit door de monitor komt.

De Izegemse speelpleinwerking vond de voorbije zomer in ‘bubbels’ van 45 kinderen en 5 animatoren plaats. Dat gebeurde op acht verschillende locaties, om het risico op grote verspreidingen te vermijden mocht er toch iemand positief testen. Donderdag, op de voorlaatste dag van de speelpleinwerking, bleek dat helaas toch het geval. Een animator die voor een andere medische reden naar het ziekenhuis moest, onderging daar een coronatest en bleek het virus te hebben. “Die animator was actief in de bubbel aan zaal ISO”, zegt burgemeester Bert Maertens N-VA). “We hebben meteen alle procedures gevolgd en zowel de 45 kinderen uit de bubbel als hun ouders een test laten ondergaan. De resultaten waren gelukkig negatief. Dat is ook het geval bij de betrokken animatoren en stadsmedewerkers. Ook niemand uit het gezin van de animatoren blijkt besmet.”

Tweede test

Ondanks het voorlopig goede nieuws moeten alle 45 kinderen uit die bubbel nu in verplichte quarantaine en missen ze dus noodgedwongen de eerste schoolweek. “Het gaat om twee weken verplichte quarantaine, maar die kan met vier dagen ingekort worden als de kinderen een tweede test ondergaan en die ook negatief blijkt te zijn”, zegt begeleidend arts Bram Debaene. “Een tweede test kan minimaal negen dagen na het laatste contact gebeuren en dat dateert bij de meeste kinderen van vorige week woensdag of donderdag. Dat betekent dat de test pas vrijdag of zaterdag kan gebeuren. Is die negatief, dan krijgen ze groen licht om vanaf volgende week maandag naar school te gaan.” Onder de huidige quarantaine kunnen ze niet uit. “We kunnen niet het risico nemen dat een kind deze week alsnog symptomen ontwikkelt en zo op school veel andere kinderen kan besmetten”, zegt dokter Debaene. “De kinderen komen uit verschillende scholen in onder andere Izegem en Ledegem. Dat risico is simpelweg te groot.”

Mild positieve test

Deze morgen bleek dat een kind dat in de bewuste bubbel in zaal ISO naar de speelpleinwerking ging toch positief op het coronavirus heeft getest. “Het gaat om een mild positieve test, waardoor het virus al aan het uitdoven is of nog maar heel pril aanwezig is”, zegt de begeleidend arts. “We kunnen dat niet met zekerheid zeggen, maar ik acht de kans klein dat het kind het virus bij de animator heeft opgelopen. Dan waren er wellicht meer kinderen die positief hadden getest. Ook het gezin van dat kind zal nu veertien dagen in quarantaine moeten gaan.”

Voor de kinderen uit de zeven andere speelpleinbubbels is er geen gevaar. Zij speelden op afzonderlijke locaties.