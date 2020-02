35 bedrijven nemen deel aan eerste Ingelmunsterse handelsbeurs Valentijn Dumoulein

12 februari 2020

12u17 0 Izegem Het gemeentebestuur organiseert in het weekend van 21 en 22 maart samen met XL Events en de lokale economische raad een handelsbeurs op het marktplein. Bezoekers kunnen er kennismaken met vijfendertig Ingelmunsterse bedrijven en handelszaken.

De beurs vindt plaats in een luxetent op het marktplein. Via een parcours maken bezoekers gratis kennis met 35 beursstanden om uiteindelijk in een pop-upbar te eindigen. Voor de praktische organisatie van dit evenement werkt het gemeentebestuur samen met XL Events, een Ingelmunsters bedrijf dat eerder al handelsbeurzen heeft georganiseerd.

Variatie aan standen

Vijfendertig bedrijven bieden samen meer dan dertig verschillende producten of diensten aan. De deelnemers zijn De Borggraeve Invest, De Kijk, Jan Tyberghien, Schrijnwerken Vereecken Bedico BV, tuinen Wouter Blomme, vzw SSE, RS Motors, Couckevents, Atelier Groen, Heart of Flower, Charlie’s Fashion, Keno Depuis, FD Bouw, Zorgshop Ingelmunster, Fietsen Haverbeke, Keirsebilck Workwear, Wesley Balcaen, Debrabander Jo, Stragier Kris, Bosta Consult, YE Print bvba, VDD Living, Bouwwerken Devos Michael, Petcare4u, Bevo Security, Beauty Farm Vero, Immo Casa, De Sneukeling, Dumoulin, Electro Varia, Verzekeringen Vanneste, Dutry Automotive, Politiezone Midow en Brandweerzone Midwest.