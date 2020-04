24 procent rijdt te snel op Rijksweg tijdens controle Alexander Haezebrouck

21 april 2020

13u06 0 Izegem De politie voerde maandag snelheidscontroles uit langs de Rijksweg in Izegem. De toegelaten snelheid is er 70 kilometer per uur. Maar liefst 24 procent reed de flitscamera te snel voorbij tijdens deze coronacrisis. Eén bestuurder vlamde zelfs aan 142 kilometer per uur de Rijksweg af.

De politie controleerde maandag in totaal 3.225 auto’s op hun snelheid in de Rijksweg. 774 daarvan werden geflitst. 11 bestuurders reden zelfs sneller van 117 kilometer per uur waar de toegelaten snelheid slechts 70 kilometer per uur is. De topsnelheid werd gemeten op 142 kilometer per uur, zo snel raasde één bestuurder voorbij de flitscamera. “Veel bestuurders zijn blijkbaar vergeten dat ze zich ook tijdens de crisis aan de maximum toegelaten snelheid moeten houden of denken dat we niet controleren”, klinkt het bij de politie. De 11 bestuurders die meer dan 117 kilometer per uur reden, zullen zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Zij zullen hun rijbewijs wellicht voor 15 dagen kwijt zijn.