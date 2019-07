2.700 handtekeningen tegen Ventilus-hoogspanningslijn 1.400 reacties stromen binnen op infomarkten Valentijn Dumoulein

16 juli 2019

11u14

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De plannen van de Vlaamse overheid en netbeheerder Elia om met het Ventilus-project een nieuwe hoogspanningslijn van 22 kilometer aan te leggen, botst op heel wat tegenstand. Het Vlaams Departement Omgeving maakte een eerste balans op. Daaruit blijkt dat 1.400 mensen een reactie indienden. Er kwamen ook 17 petities binnen, ondertekend door 2.700 mensen.

De nieuwe hoogspanningslijn moet windenergie van op zee naar het binnenland brengen. Het traject loopt grotendeels langs de E403-snelweg tussen Zedelgem en Izegem, waarbij vooral naar het einde toe er verschillende tracés mogelijk zijn. Wie bedenkingen of suggesties had, kon die tot en met 27 juni indienen.

Veel reacties

“Er zijn 1.400 individuele reacties ingediend”, vertelt woordvoerster Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving. “Er kwamen meer dan 1.500 geïnteresseerden langs op één van de tien infomarkten die we organiseerden. We hebben dan ook al een antwoord kunnen geven om een deel van de bezorgdheden. Voor veel mensen was dat ook een goed moment om hun opmerkingen of suggesties te noteren. Bijna 400 bezoekers gaven ter plekke al een schriftelijke reactie.

Er kwamen ook 17 petities binnen, ondertekend door in totaal 2.700 mensen. Daarnaast kregen ook gemeentebesturen waar het traject mogelijk passeert de kans een (niet-bindend, red.) advies uit te brengen. Ook adviesinstanties zoals het Agentschap Natuur & Bos of De Vlaamse Waterweg kregen die mogelijkheid. Via die weg kregen we 37 adviezen binnen. Al die inspraakreacties gaan we de komende maanden verwerken.”

Antwoord op komst

Veel betrokkenen vragen zich af wat er nu met die reacties zal gebeuren. Een veelgehoorde suggestie is om het traject ondergronds aan te leggen, maar dat blijkt niet overal even evident. “We gaan nu de tijd nemen om alle reacties grondig door te nemen en te evalueren”, vertelt Brigitte Borgmans. “Alle redelijke tracé-alternatieven zullen samengebracht en geëvalueerd worden in een antwoordnota. Die globale nota zal via de website ter beschikking gesteld worden. Aan het planteam van de Vlaamse overheid is ook gevraagd om het nodige overleg te organiseren met de inwoners, het middenveld en de lokale overheden (gemeentebesturen en provincie). De nota wordt daarna voorgelegd aan de Vlaamse Regering.”

Op de website www.ventilus.be zijn nu al een reeks reacties van inwoners te vinden. Later deze maand worden de verslagen van de infomarkten er ter beschikking gestelde. Tegen eind 2020 volgt een openbaar onderzoek.

Barbecue

Het Burgerplatform Leefbaar E403 zit ondertussen niet stil. Zij willen een financiële buffer aanleggen voor de volledige procedure. “Daarom organiseren we op 24 augustus een barbecue in de loods Vansteeland langs de Oude Bruggeweg 89 in Lichtervelde”, zegt de organisatie. “Zo verzamelen we voldoende financiële middelen om juridisch sterk te staan tegen de nieuw geplande hoogspanningslijn.”