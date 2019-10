12 maanden cel voor onverbeterlijke fietsdief Alexander Haezebrouck

18 oktober 2019

Een onverbeterlijke fietsdief uit Izegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan enkel de voorhechtenis effectief. De 28-jarige Izegemnaar kwam al snel in het vizier van de politie voor een fietsdiefstallenplaag in Izegem. In totaal stond hij terecht voor elf fietsdiefstallen. Vier daarvan bekende hij, de andere niet. “Een politieverhoor kan hem helemaal niets deren”, zei het openbaar ministerie. “Bij het verlaten van het politiekantoor riep hij dat hij zo meteen nog wel eens een fiets zou stelen.” De 28-jarige man kampt ook al jarenlang met een heroïne, speed en cocaïneverslaving. Naast de celstraf moet hij ook een voorwaardelijke geldboete van 800 euro betalen. Hij moet ook enkele jaren strikte voorwaarden naleven.